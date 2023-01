Partnerschaftsverein fährt wieder in die Mayenne

Plus Nach der Corona-Pause organisiert der Partnerschaftsverein Babenhausen wieder eine Fahrt nach Frankreich. Warum ein Austausch dieser Art wichtig ist.

Der Termin steht fest: Von Mittwoch, 17. Mai, bis Sonntag, 21. Mai 2023, fährt eine Delegation des Partnerschaftsvereins Babenhausen ins französische Departement Mayenne. Genauer gesagt geht es in die Gemeinden Argentré, Louvigné und Soulgé-sur-Ouette. Nach dreijähriger Pause kann das ursprünglich für 2020 geplante Treffen mit den Partnergemeinden endlich wieder stattfinden.