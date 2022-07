Passt ein Flachdach-Gebäude in die Babenhauser Stadtgasse?

Lokal Ein seit langer Zeit leer stehendes Geschäftshaus soll erweitert werden, damit hier Wohnungen entstehen. Der Marktgemeinderat ist noch nicht ganz zufrieden.

Grundsätzlich freuen sich die Mitglieder des Babenhauser Marktrats darüber, dass das seit Jahren leer stehende ehemalige Geschäftshaus in der Stadtgasse 20 einer neuen Nutzung zugeführt wird. Nach Um- und Anbau sollen insgesamt zehn Wohneinheiten entstehen, informierte Bürgermeister Otto Göppel. Doch bei der Form des Bauwerks gibt es noch offene Fragen.