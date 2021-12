Per QR-Code: Mit der Babenhauser Liedertafel Weihnachtslieder singen

Babenhauser Sängerinnen und Sänger haben sich etwas Kreatives einfallen lassen, das in Weihnachtsstimmung bringt. Dazu braucht man nur ein Handy.

Wer mit dem Chor der Liedertafel Babenhausen Weihnachtslieder singen möchte, kann das noch bis zum Dreikönigstag jederzeit tun. Man muss dafür nicht zu einer bestimmten Zeit zu einem Konzert kommen, sondern nur einen QR-Code auf seinem Handy einlesen. Die aus schwarzen und weißen Feldern bestehende Abbildung ist am Stand zu finden, den die Liedertafel auf dem Babenhauser Adventsweg am Fuggerweiher aufgebaut hat. Bei den Besucherinnen und Besuchern der vom Markt Babenhausen organisierten Aktion ist das Angebot der Liedertafel auf große Resonanz gestoßen.

Adventsweg in Babenhausen noch bis 6. Januar

An allen drei Wochenenden war auch eine Abordnung des von Daniel Böhm geleiteten Chors am festlich geschmückten Stand vertreten, um die Spaziergänger zum Mitsingen zu animieren. Wie alle weiteren einfallsreich gestalteten Adventsweg-Stationen bleibt auch der Stand der Liedertafel noch bis zum 6. Januar, am Fuggerweiher stehen. Die Weihnachtslieder der motivierten Sängerschar können aber auch auf der Homepage www.liedertafel-babenhausen.de heruntergeladen werden.

