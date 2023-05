Babenhausen

Pfarrer und Entertainer: Bei seinen frommen Gassenhauern singen alle mit

Plus Der Liedermacher und Pfarrer Clemens Bittlinger zeigt sich in Babenhausen kreativ und humorvoll – aber auch nachdenklich. Für seine Musik gibt es viel Applaus.

Von Josef Diebolder

Die Kirche in Babenhausen ist weithin sichtbar und auch drinnen sehr hoch gebaut, sogar mit drei Emporen. Unten im "Schiff" hatte das Katholische Landvolk Ottobeuren-Babenhausen ein besonderes Konzert mit raumfüllenden Liedern und berührenden Worten organisiert. Gesungen und komponiert von Clemens Bittlinger. David Plüss am E-Piano und Schlagzeuger David Kandert zeigten sich immer wieder kreativ mit Gesang und impulsivem Begleiten ihres Frontsängers. Für den rauschenden Applaus gab es gleich drei Zugaben.

Selbst ein "Schlechtschläfer", blickte Bittlinger auf seine Träume und wandelte in Gedanken hinunter zum Keller oder auf den Dachboden. Damit blickte er auch in die Herzen der Menschen. Am Ende würden sich viele im Leben "zugemüllt" aufhalten. Sie würden behalten, "was man vielleicht noch brauchen kann". Die Männer auf der Bühne modulierten dies im Lied wie einen Geistergesang. Der Rat: "Reist doch mit leichtem Gepäck, yeah."

