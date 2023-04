Die Pfarrkirche St. Andreas in Babenhausen bekommt einen Förderverein

Babenhausens markanter Blickfang braucht dringend eine Sanierung. Um die Kosten von 1,9 Millionen Euro schultern zu können, braucht die Pfarrei Unterstützung.

Am höchsten Punkt des Fuggermarktes Babenhausen gelegen, bietet die Pfarrkirche St. Andreas schon von Weitem einen markanten Blickfang. Aber das barocke Gotteshaus muss dringend saniert werden. "Für eine sichere Zukunft unseres einzigartigen sakralen Denkmals im Herzen der Pfarreiengemeinschaft Babenhausen brauchen wir Unterstützung", sagt Pfarrer Thomas Brom. Allein die Kosten für die Außenrenovierung, die Sanierung des Kirchendachs und des Kirchturms sowie die Sicherung der Stuckdecke im Kirchenschiff werden mit rund 1,9 Millionen Euro geschätzt.

Hilfe erhofft sich der Geistliche durch die Gründung des Fördervereins Freunde der Pfarrkirche St. Andreas. Für Interessierte findet am Montag, 24. April, ab 19.30 Uhr im Rössle-Saal eine Informationsveranstaltung statt. Der an diesem Abend aus der Taufe gehobene Förderverein soll allen Menschen offenstehen, die sich für den Erhalt dieses kulturellen Erbes einsetzen wollen.

So soll der Förderverein der Kirche in Babenhausen helfen

Eine konfessionelle Bindung sei keine Bedingung für eine Mitgliedschaft oder Engagement, sagt der Babenhauser Pfarrer: "In heutiger Zeit sind Kirchen nicht mehr nur Gotteshäuser und Orte der Andacht und Besinnung gläubiger Menschen, sondern über ihre ursprünglichen Aufgaben hinaus längst auch Zentren der kulturellen Begegnung sowie der Ruhe und Sammlung." Diese Wirkung hätten Kirchen oft auf Menschen, die keiner Konfession angehören. Überdies besitzen fast alle Gotteshäuser einen hohen kunsthistorischen Wert, weiß der Seelsorger.

Zweck des Fördervereins Freunde der Pfarrkirche St. Andreas ist die Förderung und Unterstützung aller Renovierungs- und Verschönerungsprojekte an der Pfarrkirche St. Andreas. Aber auch andere sakrale Denkmäler in der Pfarrei, zum Beispiel die Filialkirche St. Petrus von Alcantara in Unterschönegg, sollen im Blickfeld sein. Nach seiner Gründung suche der Förderverein möglichst viele Mitglieder. "Es geht darum, sich gemeinsam für eine gute Sache einzusetzen, weil es allein nicht zu schaffen ist", sagt der Babenhauser Pfarrer und wirbt schon jetzt um Unterstützung: "Wer über eine fördernde Mitgliedschaft hinaus auch mit anpacken und seine Talente einbringen möchten, ist herzlich willkommen."

Info: Für weitere Informationen und Fragen steht der Geistliche über die Telefonnummer 08333/946404 zur Verfügung.