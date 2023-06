Babenhausen

17:00 Uhr

Picknick-Open-Air lockt viel Publikum

Plus Auf Picknickdecken entspannen und guter Musik lauschen: Gut sieben Stunden lang dauerte die gemütliche Konzertveranstaltung auf der Espachwiese.

Fast schien es, als ob am Samstag alle Wege zum Babenhauser Espachplatz führen würden. Die idyllisch unter Linden und anderen alten Bäumen gelegene Wiese mitten in Babenhausen ist der ideale Ort der Begegnung, an dem sich Besucherinnen und Besucher aller Altersgruppen – vom Kleinkind bis zu Seniorin und Senior – in zwangloser Atmosphäre wohlfühlen können. Bei sommerlichen, aber nicht zu hohen Temperaturen erwies sich das im Rahmen der Veranstaltungsserie „Kultur rund ums Schloss“ organisierte Picknick-Open-Air als voller Erfolg.

Sieben Stunden Musikbetrieb auf der Espachwiese

Mehr als sieben Stunden lang herrschte auf der Espachwiese ein reges Kommen und Gehen, wobei so mancher dort auch gerne länger verweilte. Während drei Bands und ein Gitarren-Solist für den musikalischen Schwung sorgten, konnten es sich die aus Babenhausen sowie der näheren und weiteren Umgebung gekommenen Zuhörer – darunter ganze Familien mit Kind und Kegel - auf mitgebrachten Picknickdecken und Campingstühlen oder auch an vorhandenen Tischen, Bänken und Stehtischen gemütlich machen. Manche hatten Essen und Trinken selbst von zu Hause mitgebracht, andere nützten das von Getränken sowie Snacks über vielfältige Leckereien bis hin zum erfrischenden Eis reichende Angebot vor Ort. Matthias Schmidt, der das Picknick-Open-Air initiiert hat, zeigte sich begeistert von der Besucherresonanz. Aber auch vom Engagement, mit dem die zahlreichen Helferinnen und Helfer ganz selbstverständlich zum Gelingen der Veranstaltung beitrugen.

