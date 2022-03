Babenhausen

Pläne für vierte Einheit: Dreifachturnhalle in Babenhausen soll wachsen

Plus Die Sporthalle am Babenhauser Schulzentrum ist sanierungsbedürftig und zu klein. Das soll sich in absehbarer Zeit ändern. Auf welchem Stand sind die Pläne?

Von Sabrina Karrer

Böden, Wände, Türen, Bänke: Die Umkleiden in der Babenhauser Dreifachturnhalle sind im vergangenen Jahr saniert worden. Doch das war nur eine kleine Korrektur, verglichen mit dem, was noch folgen soll: Das in die Jahre gekommene Gebäude am Schulzentrum wird erweitert. Der vierte Hallenteil ist bereits in Planung.

