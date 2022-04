Polizeikontrolle: Für zwei Männer endet die Fahrt in Babenhausen

Die Polizei hat am Wochenende Verkehrskontrollen in Babenhausen durchgeführt. Für zwei Fahrer hat das Konsequenzen.

Für zwei junge Männer war am Wochenende die Fahrt in Babenhausen zu Ende. Die Polizei hat dort Kontrollen durchgeführt. Am Samstagnachmittag stoppten Beamte einen 21-jährigen Autofahrer. Der gab zunächst mehrmals falsche Personalien an. Schließlich ermittelten die Polizisten die korrekten und stellten fest, dass der junge Mann keine Fahrerlaubnis besitzt. Er musste seine Autoschlüssel abgeben und sieht nun einem Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis entgegen. Am Samstagabend wiederum zog die Polizei einen 24-jährigen Transporterfahrer aus dem Verkehr. Er hatte laut einem ersten Atemtest rund 1,1 Promille Alkohol im Blut. Wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr wurde eine Blutentnahme angeordnet. Der Führerschein wurde sichergestellt. (AZ)