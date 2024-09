Praxisklasse baut neue Gartenbänke für die Demenz-WG

In den letzten Schulwochen fand in der Praxisklasse der Mittelschule Babenhausen eine besondere Auftragsarbeit statt. Die Praxisklasse Babenhausen ist ein Projekt der Mittelschule Babenhausen und wird aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds (ESF) gefördert. Die SchülerInnen, die kommendes Schuljahr erst ihren Abschluss machen, durften sich an einer besondere Auftragsarbeit der Demenz-WG beteiligen. Die Demenz-WG in Babenhausen hatte sich neue Bänke für die Bewohner im Garten gewünscht. Daraufhin gingen die SchülerInnen ans Werk und stellten zwei aus Holz angefertigte Sitzbänke her. Hier konnten sie ihr bereits gelerntes Wissen aus der AG Holz, die immer mittwochs in der Praxisklasse stattfindet, nochmals intensiv anwenden. Es wurde gemessen, gesägt, verleimt, geschliffen und verschraubt – bis zur Fertigstellung. Die Demenz-WG hat sich über die Bänke sehr gefreut.

