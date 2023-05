Babenhausen

12:00 Uhr

Premiere für eine Konzertstunde zu Ehren der Maienkönigin Maria

Gottesmutter Maria (hier der Marienaltar in der Pfarrkirche St. Andreas in Babenhausen) wird in einer Konzertstunde geehrt.

Plus Die Babenhauserin Anneliese Göppel organisiert ein Mariensingen in der Pfarrkirche. Schon seit ihrer Kindheit fühlt sie sich der Kirchenmusik verbunden.

Von Claudia Bader

Seit fast 40 Jahren lockt das Mariensingen am ersten Sonntag im Oktober zahlreiche Besucherinnen und Besucher in die Kirchhaslacher Wallfahrtskirche Maria Himmelfahrt. Mit dem Gedanken, dass eine solche Konzertstunde zu Ehren der Gottesmutter auch in die Babenhauser Pfarrkirche St. Andreas passen würde, hat Anneliese Göppel für Sonntag, 7. Mai, 14 Uhr das erste Mariensingen organisiert. Dank ihrer vielfältigen Kontakte hat die Engishauserin insgesamt sechs Gesangs- und Instrumentalgruppen dafür gewonnen, die Maienkönigin in Tönen und Klängen zu ehren. Der Spendenerlös kommt der Renovierung des Gotteshauses zugute.

Bereits seit ihrer Kindheit fühlt sich Anneliese Göppel mit der Kirchenmusik verbunden. Im Alter von sieben Jahren sang sie im Engishauser Kirchenchor, erhielt Unterricht auf dem Klavier und dem Akkordeon. Nachdem sie einige Jahre in der von Kirchenmusiker Fritz Fahrenschon ins Leben gerufenen Babenhauser Stubenmusik mitwirkte, war sie 1978 bei der Gründung des Kirchhaslacher Mariensingens dabei. Gemeinsam mit ihren beiden Töchtern Petra und Marlies sowie Anneliese Stiegeler aus Weinried gehörte sie einer Stubenmusik in der Besetzung Hackbrett, Harfe, Akkordeon, Gitarre, Okarina und Flöte an.

