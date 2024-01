Radfahrerin stößt bei Babenhausen mit einem Hund zusammen

Eine Radfahrerin ist bei Unterschönegg gestürzt, weil plötzlich ein Hund auf die Fahrbahn sprang. Warum die Polizei nun gegen den Hundehalter ermittelt.

Ein Mann und eine Frau waren am Sonntagabend gegen 17.30 Uhr mit ihren Fahrrädern zusammen auf der Landstraße von Unterschönegg in Richtung Babenhausen unterwegs. Unvermittelt rannte ein Hund von einem landwirtschaftlichen Anwesen auf die Fahrbahn, die Frau konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen und stieß mit dem Tier zusammen. Die 62-Jährige stürzte infolgedessen und musste mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei ermittelt nun gegen den Hundehalter, der in diesem Fall seiner Aufsichtspflicht nicht nachgekommen sei. (AZ)