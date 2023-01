Babenhausen

vor 16 Min.

Regionalplan: Babenhausen hält sich beim Thema Windkraft zurück

Das Thema Windkraft wird auch in Babenhausen heiß diskutiert.

Plus In Babenhausen geht es um Flächen für künftige Windkraftanlagen. Klar ist: Der Regionalverband Donau-Iller braucht mehr Möglichkeiten. Das führt zu Diskussionen.

Von Stephan Schöttl Artikel anhören Shape

Weil mehr Flächen für Windkraft hermüssen, will der Regionalverband Donau-Iller in diesem Jahr wieder durch die Kommunen tingeln. 5.460 Quadratkilometer umfasst das Gebiet der Region Donau-Iller, grenzübergreifend an der Schnittstelle zwischen Bayern und Baden-Württemberg. Derzeit gibt es 37 Vorranggebiete, die zur Nutzung für die Windkraft ausgewiesen sind. Das entspricht etwa 0,4 Prozent der Gesamtfläche. Dem Bund ist das viel zu wenig.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen