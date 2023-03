Regionalwerk für das Unterallgäu: Babenhausen will mitmachen

Plus Die Marktgemeinde möchte künftig enger mit anderen Kommunen im Unterallgäu zusammenarbeiten. Die Gründung eines Regionalwerks soll das möglich machen.

Die Energieversorgung durch den Bau und Betrieb von Photovoltaik- oder Windkraftanlagen in die eigene Hand nehmen, die Klärschlammentsorgung oder den Breitbandausbau bündeln und weitere Aufgabenfelder gemeinsam in Angriff nehmen: Es gibt viele Bereiche, bei denen Gemeinden profitieren könnten, wenn sie sich interkommunal zusammenschließen. Diese Möglichkeit erscheint auch den Babenhauser Markträten und -rätinnen sinnvoll. Deshalb standen sie der Idee eines Regionalwerks für das Unterallgäu positiv gegenüber.