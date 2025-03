Rotary Club Illertissen Iller-Günz unterstützt Fluthilfe in Babenhausen

Der Rotary Club Illertissen Iller-Günz hat eine Spende in Höhe von 500 Euro an das ANTS-Helfernetzwerk übergeben. Die Mittel kommen den Fluthelfern und -helferinnen in Babenhausen zugute, die während der jüngsten Hochwasserkatastrophe mit eigenem Equipment im Einsatz waren, um Betroffene zu unterstützen und Schäden zu begrenzen.

Thomas Hutzelmann, Präsident des Rotary Club Illertissen Iller-Günz, betont: „Die Fluthelfer und -helferinnen in Babenhausen haben gezeigt, was ehrenamtliches Engagement bewegen kann. Mit unserer Spende möchten wir nicht nur ihre Arbeit würdigen, sondern auch ein Zeichen setzen: Solidarität ist der Schlüssel, um Krisen gemeinsam zu meistern.“

Der Vorsitzende Robert Leichtle des Rotary Hilfswerks Illertissen Iller-Günz ergänzt: „Als Hilfswerk ist es unser Auftrag, schnell und unbürokratisch zu handeln. Die Kooperation mit dem ANTS-Netzwerk unterstreicht, wie wichtig starke Partnerschaften sind, um dort Hilfe zu leisten, wo sie am dringendsten benötigt wird.“

Die ehrenamtlichen Kräfte des ANTS-Helfernetzwerks waren während der Flut in Babenhausen im Dauereinsatz: Sie koordinierten Freiwillige, pumpten Wasser ab, verteilten Hilfsgüter und arbeiteten Hand in Hand mit lokalen Behörden. Die Spende des Rotary Clubs fließt in die Instandhaltung von Equipment sowie die Finanzierung dringender Einsatzkosten. Das ANTS-Netzwerk verbindet über digitale Plattformen Hilfesuchende und Ehrenamtliche. Alexandra Hörtrich, Mitglied des Vereins, erklärt: „Jede Spende wie die des Rotary Clubs stärkt unsere Fähigkeit, in Notlagen schnell und effizient zu reagieren. Ohne solche Unterstützung könnten wir unsere Arbeit nicht leisten.“

Der Rotary Club Illertissen Iller-Günz und sein Hilfswerk engagieren sich seit Jahren für soziale Projekte in der Region. Die aktuelle Unterstützung unterstreicht ihr Motto: „Service above Self – Selbstlos dienen“.

Dieser Artikel wurde nicht redaktionell bearbeitet.