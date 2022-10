Rücklichter von Autos eingeschlagen: Polizei sucht Zeugen

Eine unbekannte Person hat in der Babenhauser Schulstraße zwei Autos mutwillig beschädigt.

In der Schulstraße in Babenhausen hat eine unbekannte Person zwei geparkte Pkws beschädigt. Nach Angaben der Polizei haben sich die Besitzer am Samstag gemeldet, passiert sei das Ganze aber offenbar bereits am Freitagabend zwischen 20 und 21 Uhr. Mit einem bislang unbekannten Gegenstand wurden mutwillig die Rücklichter der beiden Fahrzeuge eingeschlagen.

Die Polizei schätzt die Schadenshöhe derzeit auf einen mittleren dreistelligen Eurobereich. Die Polizeiinspektion Memmingen bittet um sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung unter der Rufnummer 08331/100-0. (AZ)