Sängerkreis Unterallgäu feiert 50 Jahre Freude an Musik

In Babenhausen findet ein Festakt zum Jubiläum statt. Mehrere Chöre aus dem Landkreis Unterallgäu beteiligen sich mit musikalischen Darbietungen daran.

50 Jahre Freude am gemeinsamen Singen und an musikalischen Herausforderungen: Der Sängerkreis Unterallgäu feiert 2024 Jubiläum. Ein zentraler Festakt findet am Samstag, 13. April, in der Pausenhalle des Schulzentrums Babenhausen statt. Beginn ist um 19.30 Uhr. Dem Sängerkreis zufolge will an diesem Abend "ein bunter Querschnitt Unterallgäuer Chöre" die Musik in den Mittelpunkt stellen.

Kreischorleiterin Sandra Kalischek leitet den Reigen mit Schülergruppen ein, Kreischorleiter Helmut Scharpf versammelt die Beteiligten am Ende zu einem mächtigen Schlusschor. Von den Chören des Sängerkreises Unterallgäu nehmen am Festakt aktiv teil: Cantobelli aus Herbishofen, der Chor 96 aus Ottobeuren, die Chorgemeinschaft Winterrieden, der Gesangverein Köngetried, die Liedertafel Babenhausen, der Männerchor der Sängervereinigung Mindelheim, der MGV Ottobeuren und der Schulchor Babenhausen.

Sängerkreis Unterallgäu ist Dachorganisation aller Chöre im Landkreis

In kurzen Grußworten soll außerdem die Arbeit des Sängerkreises und all seiner angeschlossenen Chöre, Sängerinnen und Sänger gewürdigt werden. Da im Zusammenhang mit den Chören immer auch von Gemeinschaften gesprochen wird, klingt der Abend mit einem geselligen Teil aus, der die Besucherinnen und Besucher aus dem ganzen Landkreis zusammenbringen soll. "Wir freuen uns, wenn eine große Besucherzahl die Bedeutung der Chöre für das kulturelle Leben in unserer Region zeigt", teilen die Veranstalter mit.

Der Sängerkreis Unterallgäu ist die Dachorganisation aller Chöre im Landkreis Unterallgäu, die im Chorverband Bayerisch-Schwaben organisiert sind. Er setzt sich zusammen aus dem gewählten Vorstand und den Mitgliedschören. Seine Ziele sind die Pflege des Chorgesangs und die organisatorische Zusammenfassung und Unterstützung der Mitgliedschöre. Weitere Termine sind im Kalender auf der Website https://saengerkreis-ua.de zu finden. (AZ/stz)