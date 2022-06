Schlosskonzerte: Liedertafel Babenhausen plant "Rückkehr-Fest der Musik"

Lokal Die Liedertafel Babenhausen veranstaltet im Juli wieder ihre Schlosskonzerte im Ahnensaal des Fuggerschlosses. Beethoven und "Happy Tears" bestimmen das Programm.

Endlich ist das wieder möglich: Orchester, Musikensembles und Chöre dürfen uneingeschränkt proben und auftreten. Aber auch die Zuhörerinnen und Zuhörer haben allen Grund zur Freude, denn sie können nach mehr als zweijähriger Corona-Pause wieder kulturelle Veranstaltungen genießen. Wie etwa die traditionellen Schlosskonzerte der Liedertafel Babenhausen.