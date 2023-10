Schulweghelfer in Babenhausen gesucht

Es fehlen Freiwillige, die aufpassen, dass Kinder sicher zur Schule kommen. An zwei Stellen in Babenhausen seien sie besonders wichtig, sagt eine Ehrenamtliche.

In Babenhausen werden dringend zusätzliche Schulweghelferinnen und Schulweghelfer gesucht. "Zwei bis drei Leute fehlen", sagt Nikola Medl, die den Dienst der insgesamt rund 30 Personen organisiert. In der kommenden Woche startet eine Schulung und eine kurzfristige Teilnahme sei noch möglich.

"Es sind immer dieselben, die sich ehrenamtlich engagieren", erzählt Medl und bedauert, dass immer weniger Menschen bereit dazu seien, sich einzubringen, nicht nur in diesem Ehrenamt. Dabei sei die Arbeit der Schulweghelfer sehr wichtig - vor allem an zwei gefährlichen Stellen in Babenhausen.

Zwei gefährliche Stellen auf dem Schulweg in Babenhausen

Die eine befindet sich aus Nikola Medls Sicht an der Fußgängerampel an der viel befahrenen B300, an der Kreuzung zur Straße Am Espach. "Die Leute fahren da teilweise bei Rot über die Ampel", schildert sie eigene Beobachtungen. "Mancher Schulweghelfer hat da trotz gelber Weste schon einen Hüpfer zur Seite machen müssen." Die zweite Stelle, die unübersichtlich für kleinere Kinder sei, ist die Kreuzung am Gasthaus Göppel. Auch der Ausbau der Ortsdurchfahrt habe daran nichts geändert, findet Medl.

Gebraucht werden Eltern, Großeltern oder andere Personen, die Zeit haben für die Schulwegbegleitung, vor allem am Morgen vor Unterrichtsbeginn. Denn dann sind die meisten Kinder und Autos - Stichwort: Eltern-Taxis - unterwegs. (stz)