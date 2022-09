Babenhausen

Schwäbisches Jugendsinfonieorchester kann sich mit den Profis messen

Lokal In Babenhausen und Neu-Ulm transportiert das Jugendsinfonieorchester den musikalischen Zauber von Gustav Mahler. Vorausgegangen ist eine intensive Probenwoche.

Von Claudia Bader

"Langsam. Schleppend. Wie ein Naturlaut. Kräftig bewegt. Feierlich und angemessen. Stürmisch bewegt." Die Sinfonie Nr. 1 von Gustav Mahler entfacht eine Vielfalt an Stimmungen und Gefühlen. Das Schwäbische Jugendsinfonieorchester brachte bei mehreren Konzerten am Wochenende das im Jahr 1888 uraufgeführte facettenreiche Werk mit berührender Intensität und bewundernswerter Präzision zum Klingen, darunter auch am Samstag im Edwin-Scharff-Haus Neu-Ulm. In der Veranstaltungshalle des Babenhauser Schulzentrums durften bereits am Freitag die leider nicht sehr zahlreichen Besucher einen nicht alle Tage zu hörenden musikalischen Zauber auf sich wirken lassen.

