Babenhausen

12:00 Uhr

Sein "Verkehrskasperl" soll das richtige Verhalten auf der Straße lehren

Lokal Karl Göbel ist vielseitig talentiert und engagiert. Der Babenhauser liest Geschichten vor, bastelt mit Kindern und bringt ihnen das richtige Verhalten im Straßenverkehr bei.

Von Claudia Bader

Bei den Bezeichnungen Eisvogel, Falke oder Schwalbe denkt man zuerst an Vögel, bei Düsenjäger, Harrier oder Dragon an Flugobjekte. Wenn er mit Kindern Papierflieger bastelt, hat Karl Göbel noch einige weitere Grundmodelle parat. „Ehe wir mit dem Falten beginnen, erkläre ich den Mädchen und Buben die Funktionsweise der Flugzeuge samt Aerodynamik“, sagt er. Denn die Teilnehmer seiner Aktionen sollen immer auch etwas lernen können. Am wichtigsten ist für den 82-Jährigen aber, dass die Kinder offen für Neues sind und Freude an ihrer jeweiligen Beschäftigung haben.

