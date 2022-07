Seit mehr als 15 Jahren engagieren sich Babenhauser Realschüler ehrenamtlich

Neuntklässler der Realschule Babenhausen erhalten Urkunden, weil sie sich in den Dienst einer guten Sache stellen. Dabei gibt es auch viele positive Rückmeldungen.

Ehrenamt genießt an der Anton-Fugger-Realschule in Babenhausen nicht nur einen hohen Stellenwert, sondern auch Tradition. Bereits seit dem Schuljahr 2005/06 beteiligen sich die Schülerinnen und Schüler der 9. Klassen am Projekt "Zukunft" der Freiwilligenagentur Schaffenslust Memmingen. Obwohl sich das ehrenamtliche Betätigungsfeld aufgrund der Pandemie verkleinert hat, stellten sich im zurückliegenden Schuljahr 56 Neuntklässlerinnen und Neuntklässler, das sind 62 Prozent des Jahrgangs, in den Dienst einer guten Sache. Trotz längerer Wartezeiten und Corona-Bedingungen haben dabei fast alle ihr 24-stündiges Engagement bis zum Ende ausgeübt.

Als Belohnung durften die Schülerinnen und Schüler in Anwesenheit von Bürgermeister Otto Göppel, Schuldirektor Martin Rister und Annalena Haußer, Regionalberaterin der Industrie- und Handelskammer (IHK) Schwaben, von Schaffenslust ausgestellte Urkunden entgegennehmen. Diese Qualifikation ist ein Nachweis dafür, dass sich die jungen Leute ehrenamtlich engagieren. Die Organisierenden des Projekts wissen: Bei Bewerbungen um einen Ausbildungsplatz beweist sie Sozialkompetenz und wird von Personalchefs durchaus honoriert.

Ein Großteil der Jugendlichen half im vergangenen Schuljahr bei Sportvereinen mit

Koordiniert wurde der ehrenamtliche Einsatz der Neuntklässler von Schaffenslust-Projektleiterin Ursula Keller sowie den Betreuungslehrkräften Manuela Wörz-Klug und Sabine Reiser. Sie haben die Realschülerinnen und Realschüler bei der Ausübung der teils selbst ausgesuchten Tätigkeiten betreut. Vorab wurden die Jugendlichen bei einem Seminar über ihre Einsatzbereiche informiert und vorbereitet. Den Kontakt zu den Einrichtungen mussten sie selbst knüpfen und ihre Arbeitszeiten sowie die Einsatztermine eigenständig abstimmen. Neben Pünktlichkeit und Selbstständigkeit waren dabei Verlässlichkeit und Eigenverantwortung wichtige Voraussetzungen.

Ein Großteil der Jugendlichen half bei örtlichen Sportvereinen mit, etwa beim Kinderturnen oder Jugendfußball, andere in Kindergärten oder bei der Hausaufgabenbetreuung an Grundschulen. Aber auch örtliche Büchereien sowie die Seniorenbetreuung waren beliebte Einsatzbereiche. Einige Jugendliche engagierten sich im Wertstoffhof, beim Christlichen Verein Junger Menschen (CVJM), als Helferin oder Helfer im Reitsport oder im Kaufhaus des Diakonischen Werks Memmingen. Die Koordinatorinnen konnten sich über zahlreiche positive Rückmeldungen der Neuntklässler freuen. "Erst nach diesem Einsatz kann ich mir vorstellen, was Ehrenamt bedeutet", berichtet eine Schülerin. "Ich habe gelernt, ein Stück Verantwortung zu tragen", sagt ihre Klassenkameradin. "Für mich war es lehrreich, zu erleben, wie Menschen sich gegenseitig helfen können", erzählt ein Neuntklässler im Rückblick.

Lesen Sie dazu auch