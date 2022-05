Babenhausen

vor 17 Min.

Selfie mit dem Schneemenschen auf der Theaterbühne

Plus Das Landestheater Schwaben gasiert in Babenhausen mit einem hochaktuellen Stück. "Natur" hält der Freizeit- und Instagram-Gesellschaft den Spiegel vor.

Von Ralph Manhalter

Mit "Natur" gastierte das Landestheater Schwaben am vergangenen Samstag im Theater am Espach, einem Stück, gespickt mit persiflierender Ironie in der Betrachtung des zeitgenössischen Event- und Freizeitwahns.

