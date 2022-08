Senior fährt mehrere Male gegen geparktes Auto in Babenhausen

Ein Autofahrer steuert einen Parkplatz in Babenhausen an und touchiert dabei mit seinem Wagen dreimal ein anderes Fahrzeug. Eine Zeugin ruft die Polizei.

Ein Senior, der möglicherweise aufgrund einer Erkrankung geistig stark beeinträchtigt ist, hat am Freitagvormittag in Babenhausen einen Unfall verursacht. Der 74-Jährige versuchte nach Angaben der Polizei, mit seinem Auto in der Ritter-von-Raffler-Straße in einen Parkplatz einzufahren. Dabei touchierte er einen bereits geparkten Pkw. Anschließend setzte der Fahrer zurück und fuhr noch zwei weitere Male gegen das andere Auto.

Auf Polizisten machte der Mann einen "hochgradig dementen Eindruck"

Daraufhin sprach eine Zeugin den Fahrer an und hielt ihn auf. Da der Mann auf die hinzugerufene Streife laut Polizeibericht "einen hochgradig dementen Eindruck machte", stellten die Beamten seinen Führerschein sicher. Der Schaden an dem geparkten Auto beläuft sich auf etwa 1000 Euro, an seinem eigenen Auto verursachte der Senior einen Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro. Wie die Polizei weiter mitteilt, wäre es aufgrund der Spurenlage möglich, dass der 74-Jährige einen weiteren Schaden in Babenhausen verursacht hat. Ein genauer Schadensort sei aber bislang nicht bekannt. (AZ)