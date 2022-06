Sex am Badesee: Drei Personen müssen mit Anzeige rechnen

Wegen Erregen öffentlichen Ärgernissen bekommen es drei Badegäste am Weiher in Babenhausen mit der Polizei zu tun. Alkohol spielt dabei eine Rolle.

Hohe Temperaturen und Alkohol haben offenbar dazu geführt, dass bei einem Trio am Sonntag in Babenhausen die Hemmungen gefallen sind. Zwei Männer und eine Frau müssen nun mit einer Anzeige wegen Erregen öffentlichen Ärgernisses rechnen. Wie die Polizei mitteilt, wurde die Dienststelle in Memmingen in den Vormittagsstunden darüber informiert, dass die genannten Personen öffentlich Geschlechtsverkehr auf der Badewiese hätten. Anschließend seien sie nackt in den Badesee gegangen, hieß es weiter. Vor Ort traf eine Polizeistreife die beschriebenen Personen an. Sie waren laut Polizeibericht teilweise bekleidet und standen allesamt unter Alkoholeinfluss. (AZ)