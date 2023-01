Shisha-Kohlen glühen in der Wohnung: Dreijähriger muss ins Krankenhaus

Eine Mutter aus Babenhausen ruft den Rettungsdienst, weil ihr Kind über Übelkeit klagt. Auslöser ist offenbar eine Wasserpfeife im Dauerbetrieb.

Glühende Shisha-Kohlen haben am Samstagnachmittag in Babenhausen zu größerem Einsatz geführt. Nach Angaben der Polizei rief eine 28-jährige Mutter den Rettungswagen, weil ihr dreijähriger Sohn über unerklärliche Übelkeit klagte. Da in der kleinen Wohnung akuter Sauerstoffmangel herrschte, alarmierten die Sanitäter zur weiteren Abklärung die Feuerwehr.

Die Einsatzkräfte stellten fest, dass die Mutter offenbar den ganzen Tag über in der Wohnung Kohlen für eine Shisha-Pfeife glühen ließ, ohne zwischendurch zu lüften. Die Feuerwehr Babenhausen war mit 20 Mann und Buch mit 15 Mann im Einsatz. Der Dreijährige wurde zur Überwachung ins Klinikum Memmingen gebracht, erlitt aber vorerst keine Verletzungen. Akute Brandgefahr bestand nicht, so die Polizei. (AZ)