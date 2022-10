Sie kümmern sich um eines der ältesten Handwerksgebäude in Schwaben

Lokal Mit dem Haus der Geschichte sollen die historischen Wurzeln Babenhausens gepflegt werden. Der Historische Verein informiert über den Stand der Sanierungsarbeiten.

Mit viel Einsatz saniert der Historische Verein Babenhausen das ehemalige Meisinger Haus und erhält damit eines der ältesten Handwerksgebäude in Schwaben. Bei einem Besuch informierten sich nun Vertreter des Ortskuratoriums der Deutschen Stiftung Denkmalschutz über den Erfolg der Arbeiten. Die Stiftung hatte die Restaurierung des Hauses neben mehreren anderen Zuschussgebern unterstützt. Mit dabei waren auch zahlreiche Mitglieder des Babenhauser Marktgemeinderats und Bürgermeister Otto Göppel.