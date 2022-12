Babenhausen

Sie spielte mit großen Orchestern in über 50 Ländern auf vier Kontinenten

Plus Veronica Jochum von Moltke feiert am 6. Dezember ihren 90. Geburtstag. Warum die weltbekannte Pianistin eine starke Verbindung zu Babenhausen hat.

Von Dieter Spindler Artikel anhören Shape

Am 6. Dezember 2022 feiert die Pianistin und Hochschuldozentin Veronica Jochum von Moltke in München ihren 90. Geburtstag. Sie ist die Tochter des berühmten Dirigenten Eugen Jochum, der in Babenhausen geboren ist. Nicht zuletzt deshalb hat sie eine starke Verbindung zum Fuggermarkt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

