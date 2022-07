Sing Tonic sorgt für klangvollen Abschluss der Kulturtage 2022

Mit zwei Konzerten präsentiert sich das neu formierte Ensemble im Theater am Espach. Damit endet die diesjährige Reihe "Kultur rund ums Schloss" in Babenhausen.

Ihr Bekenntnis "Wir lieben jede Art von Musik!" hätte es eigentlich nicht gebraucht. Denn aus den Mitgliedern von Sing Tonic sprudelt die Freude an Klängen und Rhythmen geradezu heraus und überträgt sich auf die Zuhörerinnen und Zuhörer. Bei zwei Konzerten im Theater am Espach hat das neu formierte Ensemble das Publikum in seinen Bann gezogen. Mit jugendlicher Unbeschwertheit machte es jeden Titel – egal welcher Stilrichtung - zum Hörgenuss. Einen klangvolleren Abschluss hätten die Organisatoren der diesjährigen Babenhauser Veranstaltungsreihe "Kultur rund ums Schloss" nicht finden können.

An zwei Abenden präsentierte Sing Tonic ein aus A-cappella-Gesang und Instrumentalbeiträgen kombiniertes, facettenreiches Programm. Zum Auftakt machten die Musikerinnen und Musiker die bei einem "Parkplatzregen" vorherrschende Stimmung akustisch erlebbar. Auch in ihren weiteren Vorträgen brachten die drei Frauen (Theresia Sauter, Dorothea Sauter und Laura Mayer) und drei Männer (Björn Baldes, Matthies Dossmann und Matthias Schiersner) die Gestaltungskraft ihrer jungen Stimmen zur Geltung - zum Beispiel im Song "Happy", im Mundart-Hit "Weit, weit weg“ oder in einem Geburtstagsständchen der Wise Guys. Zur Begleitung setzten sie manchmal Instrumente wie Klavier, Gitarre und Schlagzeug sowie Ukulele ein. Diese Gitarren-ähnlichen, viersaitigen Zupfinstrumente bereicherten vor allem das von den Frauenstimmen interpretierte Lied "I'm Yours".

Auch eine Eigenkomposition erklang in Babenhausen

Zwischendurch erwiesen sich die Mitglieder von Sing Tonic auch als selbstbewusste Solisten, zum Beispiel im Song "Expresso und Tschianti" von Josh und im Frank-Sinatra-Evergreen "My way" oder auch in verschiedenen Duo-Besetzungen. Sämtliche Lieder des Ensembles wirkten keineswegs nachgemacht, sondern waren von eigener Kreativität geprägt.

Als Höhepunkt präsentierte Theresia Sauter, Leiterin des Ensembles, eine Eigenkomposition. Der zu rasanter Klavierbegleitung gesungene Titel "Ohne nachzudenken" verdeutlichte die Hektik der heutigen Zeit und endete mit dem Fazit: "Ich fang jetzt an, meine Zeit zu verschenken."

"Wir scheuen uns nicht vor herausfordernden Stücken", verrieten die Mitglieder von Sing Tonic, was das Publikum längst bemerkt hatte. Auch im Song "Royals" der US-amerikanischen A-cappella-Gruppe Pentatonix zeigten sich die Akteure mit lautmalerischen Effekten in ihrem Element.

Am Ende wollten die applaudierenden Zuhörerinnen und Zuhörer nicht mehr auf den Stühlen sitzen bleiben. Als Zugabe durften sie in den mit Akkordeonklängen untermalten Dauerbrenner "Griechischer Wein" einstimmen. Das Lied "An Tagen wie diesen" klang vielen noch auf dem Heimweg nach.