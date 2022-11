So geht es in der ehemaligen Bäckerei Münz weiter

Plus Vor knapp einem Jahr hat das Babenhauser Familienunternehmen nach Jahrzehnten geschlossen. Wer jetzt in das Gebäude einziehen möchte.

Viele Jahre lang wurden in der Bäckerei Münz, Auf der Wies 2, täglich Brot, Brezen und Semmeln sowie viele weitere Backwaren produziert und verkauft. Nach der Schließung des Familienunternehmens zum 31. Dezember 2021 wird das Gebäude umgebaut und saniert. Im Marktrat ging es nun um die Planungen und die künftige Nutzung des Hauses.