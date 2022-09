So geht es mit dem Hochwasserschutz in Klosterbeuren weiter

Lokal Die Marktgemeinde Babenhausen arbeitet an einem Konzept gegen Überflutungen. Im November steht dazu ein wichtiger Termin an.

Sobald die Berechnungen für ein fünfjähriges Hochwasser (HQ5) oder ein zwanzigjähriges Hochwasser (HQ20) durchgeführt sind, kann das Hochwasser- und Rückhaltekonzept für Gewässer dritter Ordnung für Babenhausen fertiggestellt werden. Damit beantwortete Bürgermeister Otto Göppel eine Anfrage der Fraktion der Freien Wähler im Marktrat. Diese hatten sich über den Planungsstand beim Hochwasserschutz in Klosterbeuren, insbesondere zur Situation am Ortsrand Richtung Winterrieden, erkundigt.