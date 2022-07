Babenhausen

06:00 Uhr

So kam die Lilie in das Wappen der Fugger

Das Wappen der Fugger prangt am Chorbogen der St.-Andreas-Kirche in Babenhausen.

Lokal Die Fugger-Lilie wird noch heute im Wappen des Landkreises Unterallgäu verwendet, auch in Babenhausen und Umgebung ist sie häufig anzutreffen. Warum eigentlich?

Von Dieter Spindler

Die Gebrüder Ulrich (1441-1510), Marx (1448-1478), Peter (1450-1473) und Jakob (1459-1525, später „der Reiche“ genannt) Fugger gehörten zur dritten Generation der Familie Fugger, die mit Hans Fugger 1367 von Graben im Lechfeld als Weber nach Augsburg eingewandert war. In gut hundert Jahren hatte sich die Familie mit ihren vielen Nachkommen in zwei Zweigen aus dem Handwerkerstand heraus zu einem weithin bekannten Handelsunternehmen entwickelt. Nicht nur die „Fugger vom Reh“ nahmen am Aufschwung des Augsburger Textilhandwerks teil und verdienten beim Import des Rohstoffes Baumwolle zur Herstellung des Augsburger Barchents ebenso wie beim Export und dem Handel mit der daraus fertiggestellten Ware.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .