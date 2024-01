So reagiert der Marktrat auf die Wortmeldungen in der Bürgerversammlung

Parksituation Promenade: Zufahrt und Parksituation am neuen Ärztehaus wurden in der Bürgerversammlung bemängelt. Göppel erklärte dazu, dass ein Ingenieurbüro Pläne für die Erneuerung der Fußgängerbrücke an der Promenade und der Instandsetzung des Wegenetzes erarbeite. "In dem Zuge werden wir schauen, was möglich und finanziell machbar ist." Sonja Henle (CSU) wünschte sich Fahrradständer an dieser Stelle.