Babenhausen

vor 17 Min.

So wollen die Einzelhändler ihr Babenhausen wieder attraktiver machen

Plus Hat Babenhausen ein Imageproblem? Einzelhändler und Gewerbetreibende klagen jedenfalls über Umsatzeinbrüche und mangelnde Attraktivität. Jetzt wollen sie zusammen neue Ideen entwickeln.

Von Stephan Schöttl

Otto Göppel schwelgte in Erinnerungen. Früher, erzählte der Bürgermeister, habe der traditionelle Markt am Montag die Menschen aus der ganzen Region in die Marktgemeinde gezogen. Es gab praktisch nichts, was es nicht gab - von Unterwäsche über Kittelschürzen bis hin zu Gewürzen und anderen Lebensmitteln. "Da war in Babenhausen immer die Hölle los, und abends sind die Markthändler hier auch noch alle eingekehrt", meinte Göppel. Heute ist es genau das, was viele Einzelhändlerinnen, Einzelhändler und Gewerbetreibende, aber auch Bürgerinnen und Bürger vermissen. Es fehle der Marktgemeinde an Attraktivität - und vor allem an Kundschaft aus dem Umland. Das liegt freilich nicht zuletzt auch an der Corona-Pandemie, aber eben nicht ausschließlich daran. Jüngstes Beispiel: der traditionelle Frühjahrsmarkt, der eigentlich immer an Palmsonntag stattfindet, dieses Jahr aber erneut abgesagt worden war. Die Gewerberegion Babenhausen hat nun eingeladen, um gemeinsam über mögliche Strategien nachzudenken. Schnell war an diesem Abend klar: Gute Ideen gibt es zuhauf, sie müssen nur zusammen angepackt um umgesetzt werden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen