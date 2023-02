Sozialfonds unterstützt Seniorenmittagstisch in Babenhausen

Fast ein Jahr lang konnten Seniorinnen und Senioren in Babenhausen einmal im Monat für kleines Geld essen. Jetzt kann das Projekt fortgesetzt werden.

Auf Einladung des Vereins "Bürger unterstützen Senioren" (BuS) haben sich viele ältere Bürgerinnen und Bürger seit März 2022 einmal monatlich in einem Babenhauser Restaurant zum gemeinsamen Mittagessen getroffen. Nachdem sie in Zeiten der Pandemie lange darauf verzichten mussten, haben sie dieses Gemeinschaftserlebnis sichtlich genossen. Für das Essen brauchten die Seniorinnen und Senioren nur einen kleinen Beitrag bezahlen. Denn auf Antrag von BuS-Vorsitzendem Manfred Lingens hat der Verein LAG Kneippland Unterallgäu für diese Aktion eine Spende in Höhe von 1500 Euro beigesteuert.

Beim monatlichen Mittagstisch in Babenhausen waren 390 Gäste dabei

"Dieses Geld hat bis einschließlich Februar 2023 gereicht", berichtet Lingens. Insgesamt 390 Gäste hätten das Angebot des monatlichen Mittagstisches angenommen. Aber auch künftig müssen die Seniorinnen und Senioren auf ihr gemeinsames Mittagessen nicht verzichten. Denn BuS kommt ihnen bei der Finanzierung entgegen.

Laut einstimmigem Vorstandsbeschluss müssen die Seniorinnen und Senioren künftig für Vorspeise und Hauptgang nur sechs Euro bezahlen. Die Differenz in Höhe von 5,90 Euro pro Essen steuert der Verein aus seinem Sozialfonds bei. Der nächste BuS-Mittagstisch findet am Donnerstag, 13. April, in der Zeit von 12 bis 14 Uhr im Restaurant Caso in der Schulstraße statt. Interessierte Seniorinnen und Senioren – auch Nichtmitglieder – sind eingeladen und brauchen sich dafür nicht eigens anmelden.