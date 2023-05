Sozialraum-Projekt will Menschen mit Handicap unterstützen

Plus Im Jahr 2017 hat das Dominikus-Ringeisen-Werk in und um Babenhausen das Sozialraum-Projekt „Inklusives Babenhausen“ gestartet. Viele Menschen benötigen Hilfe.

Nicht jede und jeder hat die Chance, das Leben so zu gestalten, wie man es sich wünscht. „Vor allem Menschen mit körperlicher, geistiger oder seelischer Beeinträchtigung haben es in der heutigen Gesellschaft schwerer als andere“, weiß Hans Schrott. Als Leiter des vom Dominikus-Ringeisen-Werk (DRW) getragenen Ambulanten Betreuten Wohnen (ABW) Babenhausen und Memmingen ist er gemeinsam mit seinem Team bestrebt, die Lebenssituation von Menschen mit Handicap zu verbessern – ganz nach dem DRW-Leitspruch „Jeder Mensch ist kostbar.“

Bereits im Sommer 2017 hat das Dominikus-Ringeisen-Werk in der Verwaltungsgemeinschaft Babenhausen das über drei Jahre laufende Sozialraum-Projekt „Inklusives Babenhausen“ gestartet. Ziel waren Aufbau und Entwicklung von Teilhabemöglichkeiten für Menschen mit Behinderung, Mehrfachbehinderungen oder psychischer Erkrankung. Sie sollen selbstverständlicher Teil der Gesellschaft sein, die Inklusion soll in allen Bereichen gelebt werden - angefangen beim Wohnen über Schule, Arbeit, Freizeit bis hin zur Kultur. Auch nach Ablauf der Projektphase versuche das ABW-Team, dem individuellen Hilfebedarf von Menschen nachzukommen und gerecht zu werden, sagt Schrott. Und weiter: „Manche benötigen Unterstützung im täglichen Leben, bei der Bewältigung persönlicher oder psychischer Krisen oder bei der Jobsuche, andere bei der Vertretung eigener Interessen oder der Gestaltung ihrer Freizeit und der Entwicklung eines individuellen Lebensstils.“