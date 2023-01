Streit eskaliert: Mann schlägt mit Schneeschaufel zu

Zwei Männer zanken sich in Babenhausen um Alkohol. Ein Mann geht auf den anderen los. Der wehrt sich, indem er zu einer Schneeschaufel greift.

In Babenhausen ist am vergangenen Samstag der Streit zwischen zwei Männern eskaliert. Laut Polizeiangaben kam es gegen 13.35 Uhr zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 25-Jährigen und einem 58-Jährigen in der Arbeiterunterkunft in der Frundsbergstraße 4. Nach derzeitigem Ermittlungsstand beschuldigte der alkoholisierte 25-Jährige den 58-Jährigen, ihm seine Wodkaflasche weggenommen zu haben. Im Zuge dessen wollte der angeblich bestohlene Mann auf seinen Kontrahenten losgehen.

Polizisten nehmen 25-Jährigen in Gewahrsam

Der 58-Jährige griff kurzerhand zu einer Schneeschaufel und schlug sie dem 25-Jährigen auf den Kopf. Dabei zog dieser sich - außer Kopfschmerzen - keine größeren Verletzungen zu. Die Polizisten nahmen den jüngeren der beiden Männer wegen seiner Aggressivität und Alkoholisierung (1,54 Promille) allerdings in Gewahrsam. Gegen den 58-Jährigen leiteten die Beamten ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung ein. (AZ)