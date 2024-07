Streit unter Nachbarn führt zu größerem Polizeieinsatz in Babenhausen

Mit mehreren Streifenwagen ist die Polizei am Dienstag nach Babenhausen geeilt. Ein Mann hatte über den Polizeinotruf mitgeteilt, mit einer Waffe bedroht zu werden.

Wie die Polizei berichtet, ging der Hilferuf gegen 18 Uhr in der Einsatzzentrale des Präsidiums Schwaben Süd/West ein. Ein 27-Jähriger gab an, dass er mit seinem 23-jährigen Nachbarn zunächst in einen verbalen Streit geraten sei. Der Nachbar sei zurück in seine Wohnung gegangen und kurz darauf zu ihm zurückgekehrt, wobei er die rechte Hand in die Bauchtasche seines Hoodies gesteckt hatte. Der 27-Jährige wollte hierbei ein aus der Bauchtasche ragendes, schwarzes Griffstück einer Schusswaffe erkannt haben. Eine Frau habe den Nachbarn schließlich zurück in seine Wohnung gezogen.

Polizeieinsatz in Babenhausen wegen Streit unter Nachbarn

Wegen der Mitteilung wurden mehrere Streifenwagenbesatzungen der Polizeiinspektion Memmingen, des Einsatzzuges Neu-Ulm, der Polizeiinspektion Krumbach, der Grenzpolizeiinspektion Lindau und ein Diensthundeführer nach Babenhausen geschickt. Die Streifen stellten fest, dass der 23-Jährige zwischenzeitlich den Ort des Geschehens verlassen hatte. Die Beamten trafen ihn allerdings wenig später an.

Als sie ihn und anschließend die Wohnung durchsuchten, fanden sie keine (Schuss-)Waffe. Die Beamten bemerkten allerdings, dass der Anrufer betrunken war, sodass sie derzeit davon ausgehen, dass er sich in seiner Wahrnehmung getäuscht hatte. Die Staatsanwaltschaft Memmingen wird über den Vorfall in Kenntnis gesetzt. (AZ)