Streusalzlager darf den Blick auf das Fuggerschloss nicht beeinträchtigen

Lokal Die Straßenmeisterei braucht ein neues Salzlager in Babenhausen. Doch die Suche nach dem Standort ist nicht ganz einfach. Der Marktrat macht einen Vorschlag.

Das Staatliche Bauamt Kempten ist in Babenhausen auf der Suche nach einer geeigneten Fläche: Ein neues Streusalzlager soll gebaut werden, denn die bis zum Jahr 2008 betriebene Lagerhalle am westlichen Ortsrand musste entfernt werden. Grund dafür war die schlechte Bausubstanz. Bei der Suche nach einem neuen Standort gab es jedoch Schwierigkeiten. Jetzt hat der Marktgemeinderat einen Lösungsvorschlag gemacht.