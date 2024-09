Superstimmung beim Weinfest in Babenhausen

Man musste am Wochenende nicht unbedingt zum Oktoberfest nach München fahren, um zu feiern und gesellige Stunden zu erleben. Auch beim traditionellen Weinfest des Musikvereins Babenhausen herrschte eine Superstimmung. Besucherinnen und Besucher aller Altersstufen kamen in die schön dekorierte alte Turnhalle, um ein abwechslungsreiches Musikprogramm, edle Tropfen und kulinarische Schmankerl zu genießen.

Anstatt wie gewohnt ihre Instrumente zu spielen, hatten die Babenhauser Musikerinnen und Musiker mit der Bewirtung ihrer zahlreichen Gäste alle Hände voll zu tun. Zum Auftakt der traditionellen Veranstaltung spielte die Blaskapelle Unterroth am Freitagabend flott auf. Am Samstag eröffneten die Tafertshofer Musikanten die Party und im Anschluss brachte die Gruppe „Dorfheilige“ den Fußboden der Halle fast zum Beben. Mit einer mitreißenden Mischung aus Schlagern, Pop, Rock, Hip-Hop und vielem mehr lockten die jungen Musikanten aus dem Unterallgäu nicht nur die Besucher in Dirndl und Lederhosen auf die Bänke oder auf die Tanzfläche.