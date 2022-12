Babenhausen

12:00 Uhr

Textil Heisch schließt: Babenhausen verliert nächstes Traditionsgeschäft

Ende Februar 2023 schließt Mode Heisch, das Traditionsgeschäft an der Babenhauser Stadtgasse.

Plus Vor 40 Jahren hat Hermine Schlögel das Textilhaus Heisch in Babenhausen übernommen. Im Februar 2023 ist Schluss. Warum das Geschäft schließt.

Von Claudia Bader

Wieder verliert Babenhausen ein Traditionsgeschäft. Ende Februar 2023 schließt das Textilhaus Heisch. Modische Bekleidung für Damen, Hausanzüge, Nacht- und Unterwäsche, Socken und Strumpfwaren sowie Accessoires und eine Auswahl an Herren-Outfits bietet das Geschäft in der Stadtgasse, dazu ein breites Sortiment an Nähutensilien wie Reißverschlüsse und vieles mehr. Viele Kunden schätzen auch die kompetente und individuelle Beratung von Inhaberin Hermine Schlögel und ihren Mitarbeiterinnen. Bald müssen sie aber auf diesen Service verzichten.

