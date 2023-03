Traditioneller Frühjahrsmarkt in Babenhausen startet wieder

Nach langer Pause findet heuer wieder der Frühjahrsmarkt in Babenhausen statt. Auch in diesem Jahr lockt das bunte Markttreiben mit vielen Attraktionen.

Beim 20. Babenhausener Frühjahrsmarkt ist erneut einiges geboten. An Palmsonntag, 2. April, verwandelt sich der Babenhauser Ortskern von 10 bis 17 Uhr in eine Flaniermeile. Nachdem die zahlreichen Besucher drei Jahre auf den beliebten Frühjahrsmarkt verzichten mussten, startet die "Babenhauser Meile" nun endlich wieder.

Damit feiert der Frühjahrsmarkt in diesem Jahr ein Jubiläum. Die Gewerberegion Babenhausen veranstaltet den beliebten Markt heuer zum 20. Mal. Über die Jahre hinweg ist dieser längst zur Tradition geworden. Der Frühjahrsmarkt beschränkt sich nicht allein auf Verkaufsstände. Ein attraktives Rahmenprogramm sorgt für einen gelungenen Besuch.

Vorfreude auf Karussell, Schiffschaukel und Eisenbahn in Babenhausen

Beginnend ab der Stadtgasse bis Auf der Wies bieten über 100 Marktkaufleute ihre Waren an. Zahlreiche Fieranten mit ihrem Sortiment aus nah und fern reisen dazu an. An diesem besonderen Markttag öffnen auch die örtlichen Geschäfte ihre Türen, um die zahlreichen Besucher mit Schnäppchen zu locken.

Für die Kinder ist ein aufregendes Programm geboten: Karussell, Schiffsschaukel und Eisenbahn machen den Ausflug auf den Markt zu einem aufregenden Familientag. Eine besondere Attraktion für die kleinen Besucherinnen und Besucher ist in diesem Jahr das Bungee-Springen. Wenn nach so viel Spannung der Magen knurrt, gibt es allerhand kulinarische Köstlichkeiten. Vor allem deftige Gerichte der regionalen Küche locken, daneben stehen aber auch ungarische und türkische Köche bereit. Getränkeoasen laden zum Verweilen ein.

Während des Frühjahrsmarktes am Palmsonntag ist die B300 im Babenhausener Ortskern für den Fahrzeugverkehr gesperrt. (AZ)