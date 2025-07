Wer will das traditionsreiche Wirtshaus Göppel übernehmen?

Wirtshäuser haben in Bayern eine lange Tradition, vor allem im ländlichen Raum auch einen hohen sozialen und kulturellen Stellenwert. Die klassische Dorfwirtschaft ist nicht nur ein Ort der Geselligkeit, sondern auch Plattform zu Austausch und Grundlage der örtlichen Gemeinschaft. So weit, so gut. Wäre da nicht das inzwischen schon über Jahre andauernde Wirtshaussterben. Immer mehr Lokale machen dicht. Aufgrund veränderter Strukturen und des demografischen. Das ist auch in Babenhausen so. Rund 30 Wirtshäuser und Cafés lockten im vorigen Jahrhundert Gäste aus nah und fern in den Fuggermarkt, sieben Brauereien versorgten die Häuser mit Gerstensaft. Geblieben sind neben wenigen Cafés und Bistros noch zwei gutbürgerliche Gaststätten und zwei italienische Restaurants. Mit dem Wirtshaus Göppel droht nun eine weitere traditionsreiche Wirtschaft aus dem täglichen Leben in der Marktgemeinde zu verschwinden.

