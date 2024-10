Traktor und Fahrrad kollidieren mit hohem Sachschaden

Am Freitagmittag hat sich in Babenhausen ein Verkehrsunfall mit einem Traktor und einem Fahrrad ereignet. Laut Polizeibericht war ein 49-Jähriger gegen 13.40 Uhr mit seinem Traktor mit Anhänger auf der Memminger Straße in Babenhausen unterwegs. Die 60-jährige Fahrradfahrerin fuhr nach Angaben der Polizei aus einem Parkplatz heraus und übersah das herannahende Gespann. Nur eine Vollbremsung und ein Ausweichmanöver konnten Schlimmeres verhindern. Nur das Fahrrad wurde durch den Traktor erfasst und kam zu Schaden.

Die Polizei beziffert den Sachschaden auf über 5000 Euro, da durch das starke Einlenken am Traktor die Anhängerdeichsel verbogen wurde. Es musste die Ladung zunächst abgeladen werden, was einige Zeit beanspruchte. (AZ)