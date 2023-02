Babenhausen

vor 29 Min.

Trio beim Sex am Badesee erwischt: Das ergaben die Ermittlungen der Polizei

Ein Trio soll auf einer Wiese am Badeweiher in Babenhausen Sex gehabt haben und danach wohl nackt baden gegangen sein. Die Polizei ermittelte.

Plus Zwei Männer und eine Frau hatten im Sommer Sex am Badesee in Babenhausen. Die Polizei leitete Ermittlungen ein - und die kamen zu einem interessanten Ergebnis.

Von Michael Kroha Artikel anhören Shape

Jene Meldung hatte im vergangenen Jahr viele unserer Leserinnen und Leser bewegt: Am Weiher in Babenhausen wurden drei Personen beim Sex erwischt, zwei Männer und eine Frau. Wegen Erregen öffentlichen Ärgernissen hatte die Polizei damals Ermittlungen gegen sie eingeleitet. Zwischenzeitlich sind die Nachforschungen abgeschlossen - mit einem interessanten Ergebnis.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen