Wegen eines Wasserrohrbruchs beim Radweg von Weinried hatte die Mittel- und Realschule in Babenhausen am Mittwoch zeitweise kein Wasser mehr. Obwohl der Schaden bislang nicht behoben ist, konnte am Donnerstag der Unterricht im Schulzentrum wie gehabt stattfinden.

Quirin Hönig Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Babenhausen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Wasserrohrbruch Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis