Überholmanöver bei Babenhausen geht schief: Motorradfahrer stürzt

Beim Versuch, zwischen Babenhausen und Klosterbeuren ein langsameres Fahrzeug zu überholen, kommt ein Motorradfahrer zu Fall. Er wird dabei verletzt.

Eine Verletzung an der Schulter hat sich ein Motorradfahrer am Montagmittag bei einem Sturz bei Babenhausen zugezogen. Der 25-Jährige fuhr gegen 12.50 Uhr auf der Staatsstraße 2020 von Babenhausen in Richtung Klosterbeuren. Kurz nach dem Ortsausgang Babenhausen, so teilt die Polizei mit, wollte der Motorradfahrer eine langsam fahrende Zugmaschine überholen. Bei diesem Überholvorgang stürzte er jedoch zu Boden. Die Polizei vermutet einen Bedienungsfehler als Ursache. Am Motorrad entstand ein Schaden, der auf 5000 Euro beziffert wird. (AZ)