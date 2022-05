Unbekannte beschädigen Radlader in Kiesgrube in Babenhausen

Jemand hat Schaden an einer Baumaschine in Babenhausen verursacht. Die Polizei nimmt Hinweise entgegen.

Jemand hat einen Radlader beschädigt, der in einer Kiesgrube am Schöneggweg in Babenhausen abgestellt war. Die Scheiben am Führerhaus wurden eingeworfen. Nach Angaben der Polizei entstand der Schaden, der auf rund 5000 Euro geschätzt wird, zwischen Freitag, 20. Mai, 13 Uhr, und Montag, 23. Mai, 10 Uhr. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Memmingen unter der Rufnummer 08331/100-0 entgegen. (AZ)