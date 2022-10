Babenhausen

vor 16 Min.

Unbekannte Person beschmiert Hausfassade in Babenhausen

In der Memminger Straße in Babenhausen ist eine Hausfassade beschmiert worden. Die Polizei bittet um Hinweise.

Artikel anhören Shape

Mit Ölfarbe hat jemand einen hohen Schaden an einer Hausfassade in Babenhausen angerichtet. Das betroffene Gebäude steht an der Memminger Straße.

In den frühen Abendstunden des vergangenen Freitags ist eine Hausfassade in Babenhausen mit Ölfarbe beschmiert worden. Das betroffene Gebäude steht an der Memminger Straße. Wie die Polizei mitteilt, entstand an der Fassade ein Sachschaden im mittleren vierstelligen Bereich. Die Polizeiinspektion Memmingen nimmt Hinweise zur Tat unter der Rufnummer 08331/1000 entgegen. (AZ)

Themen folgen