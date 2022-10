Unbekannte Person wirft Fensterscheibe in Babenhausen ein

Mit einem Stein wird ein Fenster am Gebäude einer ehemaligen Metzgerei in Babenhausen beschädigt. Die Polizei bittet nach dem Vorfall um Hinweise.

Im Zeitraum von Montag bis Dienstag hat eine bislang unbekannte Person in Babenhausen ein Fenster am Gebäude einer ehemaligen Metzgerei beschädigt. Der Vorfall ereignete sich laut Polizeibericht in der Memminger Straße in Babenhausen. In der Doppelverglasung des Fensters konnte ein Stein aufgefunden werden. Die Schadenshöhe wird auf einen niedrigen dreistelligen Eurobetrag beziffert.

Die Polizei Memmingen bittet um sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung, insbesondere fragt sie, wer Angaben zur Tat oder zum Täter machen kann. Mitteilungen werden unter den Rufnummern 08331/100-0 und 08333/2280 entgegengenommen. (AZ)