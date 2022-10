Unbekannte stehlen Fahrrad von Wanderparkplatz in Babenhausen

Im Bereich der sogenannten Porschekurve in Babenhausen haben Unbekannte ein Trekkingrad entwendet. Die Polizei Memmingen bittet um Hinweise.

In Babenhausen ist am Montag zwischen 9 Uhr und 10.30 Uhr ein Fahrrad gestohlen worden. Laut Polizeibericht stand das silber-schwarze Trekkingrad am Wanderparkplatz der Staatsstraße 2020 im Bereich der sogenannten Porschekurve. Das Rad war abgesperrt. Der Schaden liegt im dreistelligen Bereich. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Memmingen unter der Telefonnummer 08331/1000 entgegen. (AZ)